Бишкек, , 20:51 — REGNUM После вооруженного конфликта, произошедшего 29 апреля на киргизско-таджикской границе, в результате применения военными Таджикистана артиллерии и авиации в приграничных киргизских населенных пунктах осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве обороны Киргизии.

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Киргизское оборонное ведомство создало специальную группу, которая занимается обезвреживанием и уничтожением обнаруженных в поселках Баткенской области минометных снарядов, авиаракет, боеприпасов от ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Отмечается, что киргизстанские саперы работают в селах Максат, Кулунду, Карабах, Кызыл-Бел, Достук, Минбулак, Самаркандек, Ортобоз, Кок-Таш, Аксай и ряде других населенных пунктов Баткенской области.

Также стало известно о том, что личный состав инженерного управления генерального штаба вооруженных сил Киргизии проводит постоянную разъяснительную работу с местным населением об опасности неразорвавшихся боеприпасов и просит в случае обнаружения, не трогая их, немедленно уведомлять специалистов по разминированию.

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