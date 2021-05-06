Челябинск, 6 мая, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Челябинской области за последние отчётные сутки было ликвидировано 10 лесных пожаров. Общая их площадь составила 317 га, сообщает региональное Главное управление лесами.

skeeze Лесной пожар

Возгорания были зафиксированы в районе Аргаяша, Верхнеуральска, Миасса и в ряде других территорий. На их тушение были брошены 392 человека, а также 123 единицы техники.

Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе потушили 163 лесных пожара. Общая их площадь составила 1450 га.