Москва, , 20:50 — REGNUM Сегодня, 6 мая, спортивный директор «Спартак» Роман Беляев поделился своим мнением по поводу введенного с минувшего сезона КХЛ потолке зарплат.

Напомним, что прошедший чемпионат стал первым в истории КХЛ с жесткими рамками в отношении потолка зарплаты, который составит 900 миллионов рублей.

«Прошлый сезон стал первым при таких правилах, и мы получили нового чемпиона. Он помогает командам, у которых не самый большой бюджет и которые могут разными инструментами усиливать команду.

Думаю, потолок зарплат — правильное решение лиги. Нужно ему следовать. Возможно, 90 миллионов — это даже много», — приводит слова Беляев портал «Матч ТВ».