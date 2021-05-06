Бишкек, 6 мая, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Пограничная служба Киргизии отреагировала на появившийся на YouTube видеоролик правозащитницы Валентины Чупик о том, что граждан Таджикистана якобы задерживают в аэропортах Бишкека и Оша.

Пресс-служба представительства правительства Киргизии в Баткенской области Киргизские силовики в приграничном с Таджикистаном селе

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В ведомстве заявили, что эти слухи не соответствует действительности и является попыткой разжигания межнациональной розни.

В погранслужбе подчеркивают, что пропуск всех граждан через государственную границу Киргизии осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность.

Также отмечается, что из-за обстрела таджикскими военными приграничной территории Киргизии, в том числе пограничного поста «Кызыл-Бель — автодорожный», а также в целях обеспечения безопасности граждан временно приостановлен пропуск людей, машин и грузов через киргизско-таджикскую границу.

При этом для обеспечения безопасности граждан Таджикистана, использующих аэропорты Киргизии для отлета на родину, организован их транзит по киргизской территории по двум маршрутам: таджикистанцев доставляют в пункты пропуска для дальнейшего следования через Узбекистан, либо доставляют в пункты пропуска на границе с Таджикистаном «Бордобо — автодорожный» и «Карамык — автодорожный», где передают таджикским пограничникам.

В обоих случаях провоз граждан Таджикистана к пунктам пропуска осуществляется на автобусах киргизской стороны.

«Эти меры воспринимаются таджикскими гражданами как адекватные текущей ситуации и, несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, они продолжают пользоваться киргизскими аэропортами, что является однозначным свидетельством безопасности Киргизии для таджикистанцев», — констатирует погранслужба Киргизии.

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