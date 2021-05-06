Москва, 6 мая, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Движение транспорта в Москве от улицы Баррикадной до ТТК частично ограничат. Об этом 6 мая сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На дорогах Москвы

Данные меры будут действовать более трех месяцев — с 10 мая по 15 августа 2021 года. Причиной ограничений являются работы по благоустройству, которые запланированы в указанном районе.

«В связи с проведением работ по благоустройству частично будет ограничено движение по ул. Красная Пресня и прилегающим улицам и переулкам от ул. Баррикадная до ТТК», — отмечено в сообщении.