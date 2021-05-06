Лондон, , 20:41 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2613 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 мая свидетельствуют данные правительства страны.

Скорая помощь. Великобритания Publicdomainpictures.net

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 428 553.

Отмечается, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 13 человек, суммарное количество летальных исходов в стране достигло 127 583 человека.

Напомним, почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2 выявили за сутки в Британии днем ранее.

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