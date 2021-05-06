Мале, 6 мая, 2021, 20:40 — ИА Регнум. В столице Мальдив городе Мале в результате взрыва пострадал экс-президент республики Мохамед Нашид, говорится в Twitter национальной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Мальдивской республики Мохамед Нашид

«После взрыва в Мале спикер парламента Мохамед Нашид получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, взрыв произошел недалеко от дома Нашида.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина 60 лет и подросток 15 лет погибли в результате взрыва, предположительно, боеприпаса времён Великой Отечественной войны, в Волгоградской области вечером 6 мая.

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