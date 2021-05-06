Москва, , 20:39 — REGNUM В Москве на два месяца заключена под стражу Татьяна Вербицкая — директор компании, владеющей зданием сгоревшей гостиницы «Вечный зов». Соответствующее решение 6 мая принял Пресненский районный суд столицы.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вербицкой Татьяны Дмитриевны», — сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в гостинице на юго-востоке Москвы было госпитализировано девять человек, двое из которых впоследствии скончались.

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