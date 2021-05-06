Лампедуза , Италия, 6 мая, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Ливийский военный патрульный катер в четверг, 6 мая, обстрелял итальянское рыболовецкое судно Aliseo.

Федор Бронников. Итальянский вид. Рыбак, развешивающий сети. 1875

По данным итальянских СМИ, капитан корабля Джузеппе Джакалоне получил ранение в руку.

Представители Ливии опровергают факт стрельбы по рыбакам (которые, по их версии, находились в ливийских территориальных водах) и заявляют, что выстрелы производились в воздух.