Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Власти США сотрудничают с правительством Мозамбика и международными организациями, и вскоре направят гуманитарную помощь для тех, кто пострадал от многолетнего мятежа боевиков в провинции Кабу-Делгаду. Об этом 6 мая сообщается на сайте Госдепа США.

Жители Мозамбика (сс) David Stanley

В сообщении отмечается, что всего Белый дом выделит $700 тыс. в 2021 году, чтобы помочь ООН предоставить пострадавшим в Мозамбике воду, посуду, одеяла и палатки.

Средства, выделенные властями США, также пойдут на психологическую помощь для 28 тыс. человек, недавно потерявших дом.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики проявляют активность в богатой газом провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду с 2017 года. Жертвами террористов за это время стали более 2000 человек, а ещё 500 тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома.