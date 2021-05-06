Москва, , 20:17 — REGNUM Минские соглашения не содержат слов об обязательствах России, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации», — сказал Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он добавил, что Украина оправдывает своё бездействие в выполнении договоренностей, перекладывая ответственность на Россию. В этом Киеву подыгрывают зарубежные кураторы, отметил Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от Минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире или скрыть свои истинные намерения».

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