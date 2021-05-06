Донецк, , 20:17 — REGNUM Поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка подвергся обстрелу со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 6 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что украинские боевики, занимающие позиции возле населенного пункта Марьинка, открыли огонь в направлении поселка с применением вооружения БМП-2.

«Во время обстрела на улице гуляли дети, которых укрыли от огня … соседи», — отмечается в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что минометный удар по окрестностям села Веселое на севере Донецка нанесли ВСУ.

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