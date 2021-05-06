Пермь, 6 мая, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Перми выпавшая из окна пятого этажа 20-летняя девушка госпитализирована в горбольницу №6 в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает портал 59.ru.

Юрий Пименов. Весеннее окно. 1948

Инцидент произошёл 5 мая около 16:00 по местному времени (14:00 мск) в Орджоникидзевском районе Перми. Выпав из окна дома по улице 1-й Дубровский, пострадавшая упала на козырёк здания.

«У девушки тяжелые ушиб мозга, обоих легких, перелом голени. Состояние крайне тяжёлое», — сообщили изданию собственные источники.