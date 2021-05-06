6 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Комаров, , 20:46 — REGNUM В Перми началась проверка после смерти 77-летней женщины в одной из больниц. Её родственники утверждают, что за ней не было должного ухода. В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, который потребовал выяснить все обстоятельства произошедшего.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

Судя по публикациям СМИ, женщина лечилась в Клинической медсанчасти №1 Перми, ранее перепрофилированной под пациентов с коронавирусом. О ситуации, в которой якобы оказалась пациентка, рассказала журналистам её внучка. Как пишет со ссылкой на неё портал «Жизнь ДД», у Лидии У. был ковид и состояние ухудшалось. Наслоились и сопутствующие заболевания. В последние дни женщина не могла вставать с постели и, по словам внучки, не получала должного ухода, два дня пролежала в фекалиях. Затем её перевели в реанимацию, а 4 мая пациентка скончалась.

«Её никто не поднимал, не мыл и не менял памперсы, которые я привозила. Медсёстры просто игнорировали её. Я принесла сменные вещи после того, как узнала, что те были грязные, но их никто не надел», — цитирует девушку издание.

Также она утверждает, что долго не могла дозвониться до лечащего врача. А когда это всё же удалось, то ей предоставили недостоверную информацию о состоянии здоровья бабушки.

Примечательно, что лично гражданка этого не видела, так как из-за коронавируса посещения пациентов запрещены. Связь с родственницей поддерживала по телефону, и, соответственно, по нему же получала информацию о происходящем в палате. На эту историю активно отреагировали пользователи форумов и соцсетей. Одни сочувствуют девушке и добавляют свои ложки дёгтя, другие же не верят в реальность произошедшего и хотят выслушать позицию медиков.

ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1» Msch1.perm.ru

На портале 59.ru анонимный пользователь утверждает, что в одной из больниц Прикамья престарелых больных будто бы переодевают сами родственники пациентов, а не персонал.

«Да о чём можно говорить, если даже постель приходится застилать именно родственникам, — констатирует гражданин. И продолжает, — не знаю, как именно сейчас в палатах стационара, мы похоронили своего дедушку полгода назад, но доброго слова не скажу и в адрес лечащего врача».

Отметились на форуме и другие граждане, потерявшие своих родственников в больницах. По их словам, проблемы с дозвоном до врачей тоже оказались актуальными. Впрочем, и обратные примеры тоже есть. Мать одной из форумчанок лежала в больнице №9 в ноябре с инсультом. Гражданка рассказывает, что была с врачом на связи.

«Ни один больной не лежал в грязи и голодный! Обход был три раза в сутки, кроме того, были врачи ЛФК и логопеды. То есть кто старается выкарабкаться, тому всё лечение во благо», — отметила пермячка.

Обсуждают тему с умершей пермячкой и в соцсети «ВКонтакте». Некая Алина З. недоумевает, неужели убирать фекалии должны медсёстры. «Мне кажется, это не их обязанности», — полагает женщина.

На что Елена Р. ей ответила, что это должны делать санитарки. «Почему лечащий врач не указал им выполнять свои обязанности? В 77 лет человек должен жить. А его просто заморили. Концлагерь, а не больница», — негодует гражданка.

ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1» Msch1.perm.ru

Другая форумчанка отмечает, что читала в соцсетях сообщения внучки умершей женщины о происходящем с её бабушкой. «Ситуация рассказана только с точки зрения девушки и очень эмоционально, что вполне понятно, но может ей надо было действовать иначе? — отметила гражданка. И добавила, — врачи не боги, но я не поверю, что больные лежат в говне».

Отметим, официальной позиции минздрава Пермского края и самой больницы пока нет. В министерстве пояснили изданию progorod59.ru, что разбираются в ситуации. Мнения ответственных лиц было бы интересно услышать. Может быть, они опровергнут слова внучки умершей пермячки и представят неопровержимые доказательства того, что последние дни жизни пожилая женщина провела в заботе и внимании со стороны персонала больницы, а не в дерьме… Я, если честно, не очень верю в то, что в уважающей себя больнице может быть подобная дичь. А вы?