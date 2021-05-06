Тюмень, , 20:06 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 88 лесных и ландшафтных пожаров. Пройденная огнём площадь за 5 мая превысила 6800 га, сообщает региональный оперативный штаб.

На тушении возгораний задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники ГУ МЧС по Тюменской области и ХМАО.

Напомним, режим повышенной готовности для защиты населения от природных пожаров введён в Тобольском, Юргинском и Вагайском, Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.

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