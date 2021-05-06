Черкесск, , 20:05 — REGNUM Для жительницы Нижегородской области закончился трагедией сплав по реке в Карачаево-Черкесии. В составе группы туристов из 12 человек 64-летняя женщина участвовала в рафтинге и погибла, сообщили 6 мая в пресс-службе республиканского управления МЧС.

При сплаве по реке Большой Зеленчук рафт налетел на дерево, женщина при ударе получила травмы, от которых скончалась. Инцидент произошел 6 мая в районе поселка Буково. Информация о происшествии поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по КЧР в 15:23.

Известно, что группа туристов не была зарегистрирована в спасательной службе. На место происшествия выезжала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Зеленчукского района. Факт гибели туристки расследуют сотрудники правоохранительных органов.