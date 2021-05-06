Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге в последние дни приостановилось снижение общего количества активно больных COVID-19. «Интенсивность распространения инфекции находится на высоком плато», — заявили 6 мая в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

В частности, за последнюю неделю число активно больных выросло на 0,64%. Количество суточных госпитализаций взрослых пациентов незначительно снизилось — всего на 0,35%.

В Межведомственном совете отмечают, что в выходные дни значительно снижается объем обращений жителей за медицинской помощью, но это не должно успокаивать.

«Ключевое значение имеет продолжение массовой вакцинации, которая способна дать надежный противоэпидемический эффект», — подчеркивают специалисты. Они также напоминают, что ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах также дают положительный эффект и снижают вероятность заражения.

По состоянию на 6 мая, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, из них свободны 1057 коек, то есть 20,1%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%, на ИВЛ находятся 177 пациентов.

Напомним, за 5 мая в Петербурге зафиксировано 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались за сутки 35 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге число подтверждённых случаев ковида превысило 420 тысяч