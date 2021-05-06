Большереченский район, Омская область, 6 мая, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц, в результате действий которых огнём уничтожены жилые дома в деревне, возбуждено в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ возбуждено по факту халатных действий должностных лиц администрации Уленкульского сельского поселения.

Установлено, что в результате пожара в деревне Каракуль Большереченского района сгорело 25 строений, в том числе 14 жилых домов.

Читайте также: В омской деревне Каракуль сгорело 25 строений

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Каракуле произошёл днём 6 мая. По данным МЧС, огонь пришёл со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом.