Вашингтон, 6 мая 2021, 19:59 — REGNUM Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, заявил 6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Гутерриш добавил, что концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам своего послания Федеральном собранию дал поручение правительству России предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в РФ до более низких показателей, чем в Европейском союзе в целом.
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