Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, заявил 6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — сказал он, выступая на международной онлайн-конференции «Петерсбергский климатический диалог».

Гутерриш добавил, что концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня.

«Это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря выше примерно на 15 метров, — уточнил генсек ООН. — Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам своего послания Федеральном собранию дал поручение правительству России предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в РФ до более низких показателей, чем в Европейском союзе в целом.

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