Москва, , 19:54 — REGNUM Йошко Влашич, отец 23-летнего атакующего полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича поделился мнением, что футболу пора покинуть «красно-синих» ради собственной карьеры. Также Йошко Влашич отметил, что «ЦСКА сейчас выглядит не очень хорошо, все, кто наблюдает за их матчами, это видит. У команды нет ни ритма, ни игры. Никола страдает из-за этого». Слова отца футболиста 6 мая опубликовал Index.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 26-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В рамках Лиги Европы у футболиста одна результативная передача в пяти играх.

Никола Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2019-го года за 15,7 миллиона евро.