Рим, , 19:54 — REGNUM Бюрократы Евросоюза намерены стимулировать сокращение доли алкоголя в вине и увеличение доли воды, с таким заявлением выступили в четверг, 6 мая, в итальянской национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

В документах, подготовленных к будущим заседаниям советов министров ЕС, выдвигается предложение о частичном или даже полном отказе от алкоголя в вине, утверждают представители ассоциации.

Такое решение было бы очередным шагом, разрушающим отрасль — вслед за маркировкой NutriScore, которая формально должна сообщать о пользе или вреде того или иного продукта, а фактически будет выдавливать с рынка продукты, не вписывающиеся в абсурдные стандарты, полагают в Coldiretti.