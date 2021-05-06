Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Идею вступления Украины в Североатлантический альянс поддерживает администрация президента США Джо Байдена. Об этом 6 мая заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) поддерживаем (вступление Украины в НАТО — прим. ИА REGNUM)», — заявила Жан-Пьер.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что получение Украиной план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО поддерживают США.

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