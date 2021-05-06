Пермь, 6 мая, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Пермском крае изменился список праздничных дней, в которые запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписано главой региона Дмитрием Махониным.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь (водка)

Из прежнего перечня исключён День химика в Березниках 29 мая и масленичные народные гулянья в Краснокамске 14 марта. В эти дни продажа алкоголя в торговых точках ограничиваться не будет.

Постановление подписано 5 мая 2021 года и вступает в силу через десять дней после публикации на портале правовой информации.