Неаполь, Италия, , 19:46 — REGNUM Экипажи двух итальянских рыболовецких суден в четверг, 6 мая, были отпущены на свободу из тюрьмы в Ливии.

Договоренность об освобождении рыбаков, задержанных в сентябре 2020 года, была достигнута еще в декабре 2020 года, но выполнена была только в мае 2021 года.

Рыбаков обвиняли сначала в перевозке наркотических веществ, потом — в незаконном проникновении в территориальные воды Ливии. И сами задержанные, и власти Италии отрицали все обвинения.

Переговоры затянулись, поскольку рыбаки попали на территорию, контролируемую войсками Халифы Хафтара. Об освобождении рыбаков ливийское правительство просили тогдашний премьер-министр Джузеппе Конте и глава МИД Луиджи Ди Майо.