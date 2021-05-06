Богота, , 20:01 — REGNUM Акции протеста продолжаются в Колумбии, в том числе в столице страны Боготе. Об этом сообщает 6 мая телерадиокомпания BBC.

Однако в некоторых регионах протесты приняли иную форму. Так, двое мужчин натянули канат между уличными столбами и прогуливались, со страховкой, над головами полицейских и вышедших на митинги жителей.

Еще одним мирным способом выразить недовольство по поводу действия правительства явилось выступление членов небольшого оркестра. Дирижер и музыканты исполнили ряд музыкальных произведений прямо на улице.

Напомним, более 30 человек погибли с начала протестов против налоговой реформы в Колумбии. Ещё 1220 человек получили ранения, а 87 человек числятся пропавшими без вести.

Акции протеста против налоговой реформы в Колумбии продолжаются по настоящее время, несмотря на обещание правительства отменить законопроект и уход в отставку министра финансов.