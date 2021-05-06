Рим, , 19:37 — REGNUM По данным на вечер четверга, 6 мая, в Италии умерли 122 263 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 258 (днем ранее — на 267), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 11 807 (днем ранее — на 10 585).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 082 198 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 402 802 человека — на 4327 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 765 958 человек, что составляет 11,23% населения Италии.