Бразилиа, , 19:32 — REGNUM В бразильском городе Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между сотрудниками полиции и подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в четверг, 6 мая, в метро в одном из районов города. По последним данным, в результате происшествия погибли 23 человека, среди которых один полицейский.

Кроме того, в ходе спецоперации пострадали также двое пассажиров поезда метрополитена.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.