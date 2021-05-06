Париж, , 19:31 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает 18-летнего французского опорного полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу как возможность усилить состав в летнее трансферное окно. На футболиста также претендует «Барселона», которая видит в хавбеке потенциальную замену 32-летнему Серхио Бускетсу. Об этом 6 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 33 матчах французской Лиги 1, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Портал transfermarkt оценивает 18-летнего воспитанника «Ренна» в 60 миллионов евро. Контракт француза с клубом действителен до конца следующего сезона.