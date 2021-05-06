Волгоград, , 19:26 — REGNUM Пять человек, в том числе две девятилетние девочки, пострадали в массовом ДТП в Волгоградской области 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 01:23 на 144 км федеральной автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Водитель грузовика Volvo в составе полуприцепа, двигаясь в сторону Волгограда, не выбрал безопасную скорость движения, в результате не справился с управлением и допустил столкновение со стоящими на светофоре в попутном направлении автомобилем Mitsubishi ASX1.6, Kia Ceed, Volkswagen Polo. В результате с травмами госпитализированы водитель и две девятилетние пассажирки автомашины Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia и 55-летняя пассажирка Volkswagen.

По информации «Волгоград-онлайн», пострадавшие дети находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что обе девочки — фигуристки, они возвращались с соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в результате ДТП в Ставропольском крае погибли пять юных баскетболисток из Волгограда, девять детей и трое взрослых госпитализированы.