Тюмень, , 19:25 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 мая коронавирусом заразились 35 436 человек. Выздоровели 33 697 человек, скончались 478 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).