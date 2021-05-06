Амстердам, , 19:23 — REGNUM Два лидера амстердамского «Аякса» Давид Нереш и Николас Тальяфико в летнее трансферное окно могут покинуть клуб. Об этом 6 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

28-летний левый фланговый защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перешел в нидерландский клуб 5 января 2018-го года из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Контракт аргентинца рассчитан до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Тальяфико принял участие в 25-ти матчах, в которых отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Последние три сезоне Нереш не показывает игру, которая от него требуется на позиции флангового нападающего. Тем не менее, transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро. 24-летний Давид Нереш в текущем сезоне Эредивизи сыграл лишь в 22-х матчах и набрал 3+4 очка по системе гол+пас.