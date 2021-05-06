Бишкек, , 19:14 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал модернизировать водозабор «Головной», из-за которого произошел конфликт на границе с Таджикистаном. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Президент по итогам посещения (Баткенской области) поручил соответствующим государственным органам модернизировать техническое состояние водозабора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жапаров заявил, что объекты, разрушенные в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, будут восстановлены в кратчайшее время.

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Напомним, в результате вооружённого конфликта между Киргизией и Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии, 145 человек получили ранения, а более 58 тысяч граждан вынуждены были эвакуироваться.

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