Бишкек, 6 мая 2021, 19:14 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал модернизировать водозабор «Головной», из-за которого произошел конфликт на границе с Таджикистаном. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жапаров заявил, что объекты, разрушенные в ходе вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, будут восстановлены в кратчайшее время.
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Напомним, в результате вооружённого конфликта между Киргизией и Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии, 145 человек получили ранения, а более 58 тысяч граждан вынуждены были эвакуироваться.
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