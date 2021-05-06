Нью-Дели, , 19:10 — REGNUM В то время как Индия переживает тяжелейшую волну пандемии коронавируса, мировые державы начали отправлять в страну гуманитарную помощь, однако до пострадавших граждан она якобы так и не дошла. Об этом 6 мая сообщает BBC со ссылкой на представителей местных медицинских центров.

«Я не думаю, что кто-нибудь понимает, куда она (гуманитарная помощь) девается, — сообщил Панкадж Ананд, директор Oxam India. — Ни один сайт не занимается сбором подобной информации».

Тот факт, что отправленная другими странами помощь не доходит до населения заставил задуматься иностранных доноров и поинтересоваться, куда же она пропадает.

В пятницу, 30 апреля, тема обсуждалась в США, где репортеры призвали «правительство отчитаться, куда уходят деньги американских налогоплательщиков», которые были потрачены на помощь Индии. Также журналисты поинтересовались, отслеживает ли американское правительство распространение гуманитарной помощи.

В свою очередь лидеры оппозиционных партий также призвали индийское правительство опубликовать больше информации на счет их усилий по помощи населению. Чиновники в ответ сообщили, что пострадавшие от пандемии граждане обязательно будут обеспечены медицинскими препаратами, но по состоянию на сегодняшний день ситуация не изменилась, сообщает телерадиокомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Индии выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом. За это же время в стране еще 3980 пациентов скончались от осложнений COVID-19, а общее число умерших выросло до 230 168.