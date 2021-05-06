Афины , , 18:56 — REGNUM Более 3,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 6 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 3421 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 355 445.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов достигло 10 847 человек.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки выявили более 2 тыс. носителей коронавируса.

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