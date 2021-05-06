Брюссель, 6 мая, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В учениях Североатлантического альянса Steadfast Defender 2021 будут участвовать до 9 тыс. военных на земле, заявил заместитель начальника верховного штаба союзников по НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе.

Nato.int Steadfast Defender 2021

По его словам, в военно-морской части учений примут участие порядка 20 кораблей союзников, 5 тыс. военных и 40 самолётов.

Он добавил, что в конце мая пройдут командно-штабные учения в Германии в городе Ульм. Кроме того, в Румынии на Черноморском побережье пройдут полевые учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ РФ. Министр обороны подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район предстоящих учений Defender Europe 2021.

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