Берлин, , 18:55 — REGNUM 6 мая в Берлине на «Олимпийском стадионе» состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 «Герта» — «Фрайбург». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Герта»: Шволов, Пекарик, Альдерете, Бойата, Торунарига, Дарида, Гендузи, Аскасибар, Дилросун, Радонич, Пентек.

Запасные: Штарк, Кунья, Кербер, Кордоба, Миттельштадт, Хедира, Тузар, Дардаи, Зеефейк.

«Фрайбург»: Мюллер, Линхарт, Гульде, Шлоттербек, Шмид, Сантамария, Гюнтер, Хефлер, Хеллер, Демирович, Шаллаи.

Запасные: Упхофф, Тиль, Кюблер, Петересен, Хайнц, Чон, Грифо, Темпельманн, Кейтель.

Главным арбитром матча назначен Бенджамин Кортус. Помогать судье будут Флориан Хефт и Марко Ахмюллер.

На данный момент «Фрайбург» с 41-м набранным очком идет на девятой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Герта» с 27-ю очками идет на предпоследнем месте в зоне вылета.