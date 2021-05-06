Донецк, , 18:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по окрестностям села Веселое на севере Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 6 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Так, украинские боевики, занимающие позиции у населенного пункта Пески, выпустили по окрестностям села шесть мин калибра 82 мм, а также применили стрелковое оружие.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня.

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