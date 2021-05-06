6 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине отреагировали на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о поддержке Киева со стороны Вашингтона в «борьбе с Российской Федерацией».

Мирослава Романенко, , 19:40 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал Киеву поддержку со стороны Вашингтона в «борьбе с Российской Федерацией», об этом американский политик заявил 6 мая во ходе пресс-конференции в Киеве.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем вас против агрессии. Мы также поддерживаем вас в вашей работе, улучшении демократии, развитии институтов и борьбе с коррупцией, также продвижении реформ… Сейчас тем, что мы здесь есть, мы лично хотим еще раз подтвердить, что мы и дальше хотим продолжать тесное сотрудничество и, более того, многое сделать вместе», — цитирует Блинкена «112 Украина».

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Заявление американского чиновника, в частности относительно поддержки «против агрессии», обсудили в социальной сети Facebook читатели страницы «112 Украина». Многие выразили усталость от вмешательства США в украинские дела.

«Во молодцы. Вы там, украинцы, воюйте с нашим злейшим врагом, Россией, а мы (то есть американцы) будем наблюдать со стороны! Вы там убивайте друг друга, а мы тут ни при чем! МЫ ПРОСТО ПАРТНЁРЫ УКРАИНЫ!!!» — пишет Иван С.

«Нам надо не бороться с Россией, а налаживать отношения, — мы соседи, у нас одни корни, мы славяне, и Америка нам не указ, пусть у себя командуют, задолбали эти «друзья», лишь бы не было мира. Как они надоели со своими советами, лучше бы посоветовали, чтобы экономику подняли, но им это не надо, когда мы нищие, им отлично», — отреагировала Валентина С.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«Они уже поддержали — с 2014 года помогали финансово 4,6 млрд долларов, потом 50 млн на борьбу с ковидом и еще там несколько сумм. А деньги где? Так представляете, сколько бабок они вложили в госпереворот. Теперь, видимо, приехали потребовать возврат. Не зря же они озвучивают эти цифры. Интересно, чем будет на этот раз расплачиваться так называемая непрофессиональная власть. Видимо, уже будет продавать нас», — пишет Юлия М.

«Конечно, продадут втридорога какой-то списанный хлам и скажут: воюйте. Или дадут заём, чтобы было за что выкупить. Зато поставят кучу условий — поднять тарифы. Уже продали всё, одни органы остались. Боюсь, с таким раскладом и до них очередь дойдет», — добавила Татьяна В.

«Помогут, поддержат. Опять всучат какой-то металлолом, а платить будем мы по цене нового», — пишет Станислав К.

«Лаборатории закрыли? Это первое, что необходимо сделать для Украины! Слышите, гиены?» — спросила Кристина Т.

«Для чего мы выбираем власть??? Ведь за них все решают за бугром» — отметила Валентина Б.

«Мне интересно, знают ли американские налогоплательщики, куда идут их денежки, на войну или на мир?» — задается вопросом Александр Я.

«Блин! Отстаньте. У вас грандиозные планы не в нашу пользу!..» — отметила Зинаида С.

«Лучше бы забыли о нас», — добавила Людмила Ш.

«Так у нас коррупция просочилась во все слои чиновничьего аппарата… Её не искоренить…» — пишет Ольга М.

«С их помощью наша экономика не то что падает, уже лежит, еле дышит! Коррупция, с которой борются целых три (НАБУ, САП и НАЗК) комитета, только разрастается! Бюджет страны пустой, как нищие просим помощи у всех, унижаемся! Народ разбегается, потеряв надежду на будущее в своей стране», — подчеркнул Евгений С.

Президент Уркаины Владимир Зеленский и Виктория Нуланд President.gov.ua

«А озабоченность не обещал? Как-то нам никак без их озабоченности», — добавил Григорий И.

«Голубь мира! Поставит Украине оружие, чтобы побольше украинцы поубивали друг друга!» — отметила Елена Б.

«Пообещал весла к [надувным] лодкам продать!» — иронизирует Валентин С.

«Проект анти-Россия в действии. Воюйте до последнего украинца, а США будут выражать свою стурбованнiсть (озабоченность — М. Р.)» — добавил Станислав Б.

«Надувными печеньками?» — не без иронии спросил о помощи Алексей П.

«Любой хозяин периодически гладит свою собаку», — подытожил Андрей Н.

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Напомним, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что в Донбассе воюет не с местными жителями, а якобы с «агрессором-Россией». Никаких доказательств этому Киев за семь лет так и не удосужился предоставить. Зато США и Канада периодически выделяют Киеву финансирование и вооружение для «войны с агрессором».