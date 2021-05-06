Минск, 6 мая 2021, 18:39 — REGNUM Ко Дню Победы 9 мая в Витебской области Белоруссии продемонстрировали реконструкцию сожжения жителей деревни Шуневка во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеграм-канал «Под лед», опубликовавший также видеозапись реконструкции.
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В постановке сожжения людей белорусской деревни приняли участие самодеятельные актёры в странных одеждах. Не только их облачение, но и прочий реквизит указывали не столько на реконструкцию, сколько на фарс.
Сожжение кричащих людей имитировали выбежавшие из-за памятника барышни с красными платками. Они бегали вокруг согнувшихся как бы селян, размахивая красной материей и жестикулируя в духе постановок китайских массовиков-затейников периода Культурной революции.
«Ждем, когда в Белоруссии начнут реконструировать ещё и бомбардировки городов», — сообщили авторы публикации.
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