Брюссель, , 18:38 — REGNUM Россия не запрашивала Североатлантический альянс о направлении своих наблюдателей на маневры альянса Defender 21, заявил замначальника штаба объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе.

«Мы полностью транспарентны. Брифинг, который мы проводим сегодня, как раз об этом. Россия не направляла нам запроса на направление наблюдателей для участия в этих маневрах», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, «нет никаких оснований считать эти учения НАТО провокацией». Это оборонительные учения, не направленные против какой-либо страны, казала она.

Как сообщало иарегнум, Defender Europe — ежегодные учения НАТО под руководством США. В этом году стратегическую роль в учениях играет Албания, что связано с ее географическим расположением и многолетней лояльностью США.

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