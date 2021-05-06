Киев, , 18:47 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 6 мая, комментируют данные последних социологических опросов, согласно которым в парламентском рейтинге на сегодня с большим отрывом лидируют две политические силы — «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политтехнолог Михаил Шпир отмечает, что избиратели «Слуги народа» и ОПЗЖ — это сообщающиеся сосуды, поэтому в офисе президента так нервно реагируют на уход избирателей от Зеленского к оппозиции и проводят репрессии против Медведчука и оппозиционных телеканалов. Эксперт отмечает, что рейтинг президента идет вниз, потому что Зеленский превращается в «Порошенко №2», а по по многим вопросам оказался даже хуже бывшего президента.

«Например, Порошенко не рискнул отменить земельный мораторий — а Зеленский и компания «хоть тушкой, хоть чучелом» продавили разрешение на продажу сельскохозяйственных земель. Да и телеканалы при Порошенко, какой бы он ни был, не закрывали без суда и следствия. А здесь «зеленые» пошли на рекорд — сначала указом Зеленского запретили NewsOne, «112 Украина» и ZIK, где часто выступали Виктор Медведчук и его соратники из ОПЗЖ, хотя президент не имеет права запрещать телеканалы — это нарушение законов Украины и международных конвенций. А затем СБУ с помощью админресурса и угроз добилась отключения из эфира нового канала «Первый независимый», — напомнил политтехнолог.

Шпир добавил, что война в Донбассе продолжается, как и при Порошенко, а слова Зеленского «Я — Ваш приговор» так и остались пустыми заявлениями.

«Все обещания Зеленского про борьбу с коррупцией так и остались просто словами. Вот почему все больше украинцев задается вопросом: «А какой был смысл менять Порошенко на Зеленского, который стал «Порошенко №2?!» Итак, инерция президентских и парламентских выборов заканчивается, поэтому «зеленые» теряют. На фоне снижения рейтинга партии власти социология демонстрирует рост поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая с 20,3% «наступает на пятки» Зеленскому и компании. Потому что избиратели партии Зеленского и ОПЗЖ Медведчука — как два сообщающихся сосуда. У проекта Зеленского рейтинг убывает — у «Оппоплатформы» прибывает. И в офисе президента это прекрасно понимают, поэтому так нервно реагируют — и телеканалы запрещают, и самые настоящие репрессии против Медведчука объявляют», — анализирует ситуацию политтехнолог.

Вместе с тем Шпир обратил внимание, что теперь Порошенко и Зеленский сражаются за один и тот же националистический электорат.

«Поэтому интрига заключается в том, кто выиграет в борьбе за звание «главного националиста». Замыкает список партий, которые проходят в Верховную раду, «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Роботизированные телесистемы» дают им 10,1%, это очень незначительный прогресс по сравнению с парламентскими выборами — 2019, где они получили 8,18%», — заключил политический эксперт Михаил Шпир.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде нынешнего созыва «Слуга народа» и ОПЗЖ также имеют самые большие фракции.