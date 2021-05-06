Москва, , 18:20 — REGNUM 29-летний нападающий сборной России Антон Заболотный принял решение не продлевать с «Сочи» контракт, который рассчитан до конца текущего сезона, и перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Об этом 6 мая сообщило издание Eurostavka.

Ранее сообщалось, что руководство «Краснодара» вело переговоры с Заболотный, однако нападающий принял решение продолжить карьеру в ЦСКА.

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 25-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Кубка России на счету нападающего один гол.

Заболотный является воспитанником ЦСКА, в составе которого не сыграл ни в одном матче. 26 февраля 2013 года россиянин перешел в «Уфу» на правах свободного агента.