Минск, , 18:19 — REGNUM Министры иностранных дел «Большой семёрки» по итогам заседания в Лондоне опубликовали коммюнике, в котором при упоминании Белоруссии использовали «стандартный набор заезженных клише». Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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«Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов. В риторике, понятно откуда, появились теперь еще и некие «настоящие лидеры оппозиции». Назначить «настоящую власть» уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию», — сказал Глаз, комментируя заявление G7.

Он также указал на проблему «прямого давления относительно проведения в нашей стране электоральных кампаний» и взял на себя миссию учить министров иностранных дел семи ведущих стран мира. Пресс-секретарь МИД Белоруссии сказал: «В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне».

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«В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину», — добавил Глаз.

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