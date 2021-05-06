Ижевск, , 18:14 — REGNUM В Удмуртии с начала эпидемического сезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 1132 человека, включая 269 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ижевске — 529 человек или 46,7%, в Воткинске — 97 человек или 8,7%, в Можге — 50 пострадавших или 4,4%. От 27 до 68 случаев укусов клещей зарегистрировано в Можгинском, Увинском, Игринском, Шарканском и Малопургинском районах региона.

По итогам исследований 871 клеща в 16 случаях или 1,8% был выявлен возбудитель клещевого энцефалита. Из 646 клещей в 209 случаях или 32,9% был выявлен возбудитель боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске в несколько этапов проводится обработка кладбищ и общественных территорий от клещей и грызунов. Так, первый этап обработки был завершен еще в апреле — обработаны территории Хохряковского, Южного и Западного кладбищ. В мае были обработаны Кенское, Северное и Александровское кладбища.

С 5 мая начались мероприятия по обработке территории парка имени Кирова.