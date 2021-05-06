Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 мая встретился с поисковиками из отряда «Кадет», действующего уже более 20 лет при лицее № 135 в Екатеринбурге. В преддверии Дня Победы лицеисты записали видеообращение к главе региона с приглашением в гости — для того, чтобы показать результаты своей поисковой работы, рассказать о проведённых экспедициях, планах и проектах, сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев приехал сегодня в екатеринбургский лицей, чтобы встретиться с ребятами из поискового отряда и выполнить важную миссию — пригласить их 9 мая на парад Победы. По решению губернатора лицеисты, которые делают очень важное дело, восстанавливая имена и судьбы погибших солдат и офицеров, займут почётные места на трибуне рядом с ветеранами.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить педагогов, создавших здесь такой отряд. Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность — поддерживать это такое важное и такое нужное начинание. Вы, ребята, настоящие герои! Вы не даёте забыть подвиг нашего народа», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что вклад школьников — участников поискового движения в сохранение исторической памяти настолько значим, что не отметить его отдельно нельзя. Губернатор поручил министру образования Юрию Биктуганову совместно с советом ректоров уральских вузов проработать вопрос начисления дополнительных баллов поисковикам при поступлении в высшие учебные заведения — по аналогии с волонтёрами.

Отряд «Кадет», основанный в 1999 году, входит в состав областной молодёжной организации «Возвращение». Руководит им преподаватель ОБЖ Валерий Краев. А у истоков формирования поискового движения стояла бывший директор лицея №135 Нина Молоткова, которая тоже стала участницей сегодняшней встречи.

Поисковую работу ребята ведут в Карелии, в Ленинградской области, в Краснодарском крае. Всего к этому моменту отрядом проведено 25 поисковых экспедиций, в которых приняли участие 645 человек. За время раскопок им удалось найти и перезахоронить останки почти 3,5 тысяч воинов, погибших во годы финской и Великой Отечественной войн. Восстановлено 799 имен. Сейчас лицеисты разыскивают родственников павших солдат и офицеров.

Всего в Свердловской области действуют 58 поисковых отрядов, 30 архивных групп и 190 патриотических отрядов. В поисковом движении задействованы около 18 тысяч свердловчан.