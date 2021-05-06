Вашингтон, 6 мая, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Экономическая, финансовая, технологическая и военная мощь Китая сильно преувеличена грубыми и неточными статистическими данными, пишет в своей статье «Китай — это бумажный дракон» аналитик The Atlantic Дэвид Фрам.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дракон

Он напомнил, что в первом обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу Китай был упомянут всего четыре раза, однако «он затмил каждую строчку выступления». «Мы соревнуемся с Китаем и другими странами за победу в 21-м веке», сказал тогда Байден.

Однако, пишет Фрам, в 2018 году профессор Университета Тафтса Майкл Бекли опубликовал подробное исследование слабых мест Китая в военной и экономической сфере.

Так, в книге утверждается, что экономическая, финансовая, технологическая и военная мощь Пекина сильно преувеличена. Между тем преимущества США упорно недооцениваются, пишет аналитик.

Утверждение о том, что Китай «настигнет» США любым значимым образом, является полемическим и ошибочным в том смысле, что может ввести американцев в заблуждение на серьезные ошибки, говорится в книге.

Бекли умоляет читателей не сосредотачиваться на цифрах валового внутреннего продукта. Китай вполне может превзойти Соединенные Штаты в качестве крупнейшей экономики на Земле к 2030-м годам. Китай также был почти наверняка крупнейшей экономикой на Земле в 1830-х годах. Большой ВВП не сделал Китай сверхдержавой тогда— и он не сделает Китай сверхдержавой сейчас, по крайней мере, так утверждает автор книги.

Кроме того, сравнение военных расходов Китая с США не имеет большого смысла. Первостепенная миссия китайских военных — это сохранение власти Коммунистической партии Китая, тогда как американские военные могут полностью сосредоточиться на внешних угрозах.

В Китае «быстро стареет население, у страны огромная внутренняя задолженность и режим, усиливающиеся репрессии которого говорят о его снижающейся популярности», подытожил Бекли.

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