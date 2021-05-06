Килифи, , 18:31 — REGNUM Археологи обнаружили древнейшую могилу, известную науке. Человеческим остаткам найденным в пещере на побережье Кении примерно 78 тысяч лет, сообщает 6 мая BBC со ссылкой на научный журнал Nature.

Открытие было сделано в пещере Панга-я-Саиди, где сохранились останки, принадлежащие ребенку двух-трех лет. Так как фрагменты ДНК за такое время не сохранились, ученые не смогли установить пол ребенка.

Перед тем, как тело было предано земле, кто-то потратил не мало времени на то, чтобы соорудить могилу и проводить усопшего в последний путь, отмечает директор Института истории человечества им. Макса Планка Николь Буавен.

Основываясь на положении костей эксперты предположили, что перед захоронением тело было крепко обмотано, а под голову ребенка подложили некую подушку из листьев, которые разложились в течение тысячелетий.

Напомним, до сих пор найденные в Африке захоронения относили минимум к раннему или среднему палеолиту, им было порядка 30−40 тыс. лет. По этой причине новое открытие является чрезвычайно редкой находкой.