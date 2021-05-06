Оренбург, , 18:05 — REGNUM 6 мая президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин заявил о расширении домашнего стадионе «Газовик» до 10 тысяч зрителей, чтобы пройти лицензирования для участия в Тинькофф Российской Премьер-лиге следующего сезона. Реконструкция должна начаться в июне. Также президент добавил, что потребности в 10 тысячах места в Оренбурге нет, так как «даже на топовых соперников не приходило больше 7 тысяч человек, стадион не был забит полностью».

Ранее тринадцать из шестнадцати клубов Российской Премьер-лиги выступили против включения «Оренбурга» в высший дивизион из-за нарушения регламента, по которому стадион должен вмещать минимум 10 тысяч человек.

После 40 сыгранных туров Футбольной Национальной Лиги «Оренбург» с 88-ю набранными очками занимает вторую позицию.