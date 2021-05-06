Минск, , 17:59 — REGNUM Статус и довольстве белорусских чиновников повысят, но и спрашивать с них Александр Лукашенко намерен строже, чем с военнослужащих. Об этом он заявил 6 мая на совещании с высшим руководством республики по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе.

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При обсуждении проекта нового закона «О государственной службе» Лукашенко отметил, что в декабре 2020 года Нацсобрание Белоруссии приняло законопроект в первом чтении. «До его рассмотрения во втором чтении мы договорились обсудить еще раз ключевые положения этого документа вместе с подготовленными в его развитие проектами указов. Нам нужно быть абсолютно уверенными в правильности задаваемых направлений развития госслужбы», — сказал он.

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«Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя», — добавил Лукашенко.

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