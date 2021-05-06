Саранск, , 17:58 — REGNUM В следственном изоляторе (СИЗО) в Саранске найден мертвым 47-летний мужчина, который ранее был задержан по подозрению в убийстве преподавателя Мордовского государственного университета. Задержанный был водворен в СИЗО по решению Ленинского районного суда Саранска 15 апреля текущего года.

Тело погибшего в камере было обнаружено 4 мая, сообщает газета «Известия Мордовии». В настоящее время устанавливаются причины смерти. По данному факту назначена доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 27 октября 1995 года в аудитории МГУ имени Огарева был убит преподаватель вуза 32-летний Олег Еникеев, студенты в это время укрылись под партами. Преподаватель получил множественные ранения из автомата и пистолета. Оружие позднее было найдено в гаражном массиве недалеко от университета. В рамках расследования было установлено, что убийство было совершено по указанию руководителей преступной группировки «Юго-Запад», которые считали Еникеева лидером противоборствующей ОПГ «Еникеевские». Также убитый являлся депутатом саранского горсовета.

Спустя 17 лет после убийства оперативники уголовного розыска установили, что к убийству причастны участники группировки, которые в 2014 году получили длительные сроки лишения свободы. Однако местонахождение одного из участников преступной группы было неизвестно, в 1995 году он выехал за пределы Мордовии. В итоге он был задержан 14 апреля в Ленинградской области, где он проживал под документами, выданными на другое имя.

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